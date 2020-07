Neue Parkhinweise für Felsenmeer-Besucher

Reichenbach.Flexible Hinweistafeln auf alternative Parkmöglichkeiten hat der Lautertaler Bauhof an den Ortseingängen in Elmshausen und Reichenbach (unser Bild) angebracht.

Ist der Parkplatz am Felsenmeer überfüllt, werden die Schilder aufgeklappt. Die Autofahrer werden dann auf die Parkmöglichkeiten an der Lautertalhalle und am Aldi-Markt hingewiesen.

Gleichzeitig wurde inzwischen die Zufahrt zum Parkplatz Römersteine in Beedenkirchen als Gemeindestraße gewidmet. Damit wird es möglich, dort weitere Parkplätze auszuweisen und künftig auch Parkgebühren zu kassieren. koe/Bild: koe

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 17.07.2020