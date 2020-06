Neue Parkzonen sollen den Platz am Felsenmeer entlasten

Reichenbach.Die Gemeinde Lautertal setzt ihre Bemühungen fort, den Besucherandrang am Felsenmeer zu steuern. Bürgermeister Andreas Heun kündigte an, am Ortseingang von Elmshausen werde ein Schild installiert, das bei hohem Besucheraufkommen darüber informiere, dass der Parkplatz am Felsenmeer-Informationszentrum (FIZ) in Reichenbach belegt sei. Damit könne erreicht werden, dass weitere Besucher sich

...