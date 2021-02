Neue Toilettenanlage soll spätestens im März in Betrieb gehen

Die neue Toilettenanlage, die Ende des vergangenen Jahres am Felsenmeer aufgebaut wurde, soll spätestens im März in Betrieb gehen, wenn die Zahl der Besucher wieder ansteigt. Lautertals Bürgermeister Andreas Heun sagte, die Anlage sei eigentlich fertig. Sie jetzt zu öffnen sei aber das falsche Signal in einer Zeit, in der die Leute dazu gebracht werden sollten, zu Hause zu bleiben.

225 000 Euro kostet die neue Anlage. Davon übernimmt die EU im Rahmen ihres Förderprogramms Leader-Plus für den ländlichen Raum 132 500 Euro. Den Rest muss die Gemeinde Lautertal bezahlen. Um die neue Anlage hatte es monatelange politische Diskussionen gegeben. Die Anlagen im Informationszentrum - ein Urinal, eine Damen- und eine Herrentoilette - reichen allerdings für die mittlerweile rund 200 000 Besucher im Jahr längst mehr nicht aus. Oft bildeten sich daher lange Schlangen vor der Anlage, die auch bis vor das Zentrum reichten. Viele Besucher wichen daher in die Büsche und in den Wald aus.

{element}

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 03.02.2021