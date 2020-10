Neue Uhr in Elmshausen

Elmshausen.Endlich weiß man in Elmshausen wieder, was die Stunde geschlagen hat. Nachdem seit Jahren die Normaluhr an der ehemaligen Pappenfabrik Tempel defekt ist, hat sich jetzt ein Elmshäuser Unternehmen erbarmt und diese Uhr am einstigen Freisitz des Gasthauses Glöckler angebracht.

Immer wieder wurde von verschiedenen Seiten bedauert, dass die Uhr am Gewerbegebiet die Zeit nicht mehr anzeigt. Vor allem Jugendliche hatten bei ihrer Heimkehr an der beleuchteten Zeitanzeige sehen können, dass sie wieder mal nicht „pünktlich“ zuhause ankommen konnten. Jetzt können Reisende an der Bushaltestelle sehen, wie lange es noch bis zur Abfahrt des Busses dauert. koe/Bild: koe

