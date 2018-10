Neuer Anlauf für Wohnungen im Schmelzig

Lautertal.Die Gemeinde Lautertal unternimmt einen neuen Anlauf, um das Baugebiet im Schmelzig im Ortsteil Elmshausen zu realisieren. In der Sitzung der Gemeindevertretung morgen (Donnerstag) steht ein neuer Entwurf des Bebauungsplans auf der Tagesordnung.

Bürgermeister Andreas Heun hatte bereits im Frühjahr angekündigt, dass die Planung nochmals in Angriff genommen werden solle. Gegen den Schmelzig hat sich in Elmshausen eine Bürgerinitiative gebildet, die vor allem die Erschließung des Baugebiets östlich des Friedhofs kritisch sieht.

Die Absicht, den Schmelzig für Wohnbebauung zu nutzen, ist fast zehn Jahre alt. 2011 hat die Gemeindevertretung die Aufstellung eines Bebauungsplans beschlossen, der 2015 dann auch abgesegnet wurde. Bereits damals hatte es allerdings Streit wegen der geplanten Anbindung der Fläche an die Nibelungenstraße gegeben. Dafür stehen vor allem die Sachsenhäuser Straße und der Fischweiher zur Verfügung, die beide relativ schmal sind. Die Sachsenhäuser Straße ist als Zufahrt zu Kindergarten und Friedhof dabei bereits jetzt von Besucherverkehr stark betroffen.

Erschließung über Schiffersacker

Die Bürgerinitiative hatte daher diese Pläne kritisiert und gefordert, das Baugebiet über den Schiffersacker zu erschließen. Diese Trasse diente bis zum Bau der Straße Am Schiffersacker und der Schaffung des Elmshäuser Gewerbegebiets als Hauptzufahrt zur Lautertalhalle, die früher durchaus auch für größere Veranstaltungen genutzt wurde. Wenn der Schiffersacker damals als Zufahrt zur Halle akzeptabel war, könne er jetzt genauso gut für das Neubaugebiet genutzt werden, so die Bürgerinitiative.

SPD und Grüne lehnten dieses Ansinnen jedoch ab und wurden vom Gemeindevorstand unter der Leitung von Bürgermeister Jürgen Kaltwasser (SPD) dabei unterstützt. Kaltwasser hatte stets betont, eine Öffnung des Schiffersackers für den Verkehr sei wegen der Nähe zum Elmshäuser Trinkwasserbrunnen nicht möglich.

Die jetzige Planung bricht mit dieser Vorgabe und sieht vor, den Schiffersacker als Einbahnstraße freizugeben, um den Verkehr teilweise aus den anderen Erschließungsstraßen herauszunehmen. In welche Richtung die Trasse freigegeben werden soll, ist in der Planung noch nicht festgelegt. Auch die Frage, ob das durch die übergeordneten Behörden genehmigt werden wird, bleibt offen. In der Vorlage des Gemeindevorstandes wird darauf verwiesen, dass der Eigentümer des Schmelzigs letzten Endes zusehen muss, wie er mit der Entscheidung der Behörden umgeht. Daraus ergibt sich, dass das Baugebiet letztlich möglicherweise doch alleine über Fischweiher und Sachsenhäuser Straße erschlossen wird oder aber die Planung erneut fehlschlägt.

Flankierend sieht der neue Entwurf eine geringere Zahl von Wohnungen vor. Unter anderem wird auf das geringere Interesse an Doppel- und Zweifamilienhäusern hingewiesen, das sich während der ersten Vermarktung des Geländes gezeigt habe. Daher sollen diese Bauformen jetzt ausgeschlossen werden. Insgesamt sind damit 33 Grundstücke mit Einfamilienhäusern vorgesehen.

Ein weiteres Risiko bei der Planung besteht in der Entwässerung des Gebiets. Die Versickerung von Regenwasser ist dort nicht erlaubt, das hatte die zuständige Behörde bereits im ersten Verfahren festgelegt.

Regenwasser soll in die Lauter

Da Regenwasser aber auch nicht mehr in die Kläranlage eingeleitet werden soll, muss ein doppelter Kanal gebaut werden. Das Schmutzwasser würde dabei über die Kanalisation zur Kläranlage gebracht. Das Niederschlagswasser soll nach der Planung in die Lauter abgeleitet werden. Dazu hatte die Gemeinde schon einen Antrag bei der Oberen Wasserbehörde gestellt, war damit aber abgeblitzt. Das Ansinnen sei „bislang nicht positiv beurteilt“ worden, heißt es in der Vorlage für die Gemeindevertretung. Die Gemeinde stellt sich zwar auf den Standpunkt, dass das Ableiten des Regenwassers in die Lauter den geringsten Eingriff in die Natur darstellt. Was die Wasserbehörde dazu sagt, wird aber erst die Offenlage der Planung zeigen.

Die Gemeindevertreter haben morgen aber auch noch andere Themen zu beraten. So wird Bürgermeister Andreas Heun den Etatentwurf für 2019 vorlegen und auch den aktuellen Haushaltsbericht aus diesem Jahr. Der Haushalt 2019 soll in einem Sitzungs-Marathon im November von den Gremien beraten und am 29. November von der Gemeindevertretung verabschiedet werden.

Auch der Waldwirtschaftsplan 2019 steht auf der Tagesordnung. Die Zahlen sind Teil des Haushalts und müssen vor der Verabschiedung des Etats beschlossen werden. Außerdem geht es um die Einführung einer Zweitwohnungssteuer.

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 31.10.2018