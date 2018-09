Neuer Bauabschnitt auf der B 47

Elmshausen. Am Montag haben in Elmshausen die Arbeiten am Bauabschnitt 7 der Sanierung der B 47 begonnen. Zwischen Fischweiher und Fischergasse sollen bis Oktober die Fahrbahn und die Gehwege instandgesetzt werden.

Es ist diesmal ein relativ kurzer Abschnitt von rund hundert Metern Länge betroffen, was die Wartezeit an der Baustellenampel deutlich reduziert. Außerdem gibt es nur am Fischweiher eine zusätzliche Ampel. Aus der Hochstädter Straße dürfen Autofahrer nicht auf die B 47 fahren. Sie werden zum Teufelsbach umgeleitet.

Nach dem Ende der Arbeiten in diesem Bereich geht es dann bis zum Ende des Jahres östlich davon weiter. Bis April soll die Straße bis in Höhe des Anwesens Nibelungenstraße 119 saniert sein. Zwischen Teufelsbach und Fischweiher wird danach gearbeitet. tm/Bild: Zelinger

