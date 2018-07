Neuer Bauhof soll im September öffnen

KMB-Chef Frank Daum gab den Mitgliedern der CDU Lautertal einen Einblick in den Stand der Arbeiten am neuen Bauhof. © Neu

Reichenbach.Der neue Bauhof im Brandauer Klinger in Reichenbach ist fast fertig. In den kommenden Wochen soll noch die zweite Fahrzeughalle ihr Dach erhalten, außerdem wird der Hof asphaltiert. Am Schluss stehen noch Arbeiten an den Grünanlagen an, und es wird ein Zaun um das Gelände gezogen werden. Frank Daum, der Geschäftsführer des Zweckverbandes Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB), hofft,

...

Sie sehen 9% der insgesamt 4916 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 20.07.2018