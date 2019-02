Neuer Brunnenplatz in Schannenbach

Schannenbach.Die Arbeit des Verschönerungsvereins Schannenbach dokumentierte unser BA-Foto-Rätsel vom Samstag. Der Gedenkstein erinnert an die umfangreichen Gestaltungsmaßnahmen am Feuerlöschteich in Schannenbach.

Einer der Schwerpunkte des Engagements des rührigen Vereins war im Jahr 2013 die Erneuerung des „Brunnekännelsches“ mit der Milchbank vor dem Feuerlöschbecken. Damals wurde der beschädigte Trog des historischen Laufbrunnens, in dem früher die Milchkannen gekühlt wurden, durch einen Brunnentrog aus Naturstein ersetzt.

Wie aus der Festschrift zum 40-jährigen Bestehen des Verschönerungsvereins zu entnehmen ist, wurden über Jahre hinweg Spenden gesammelt, um den neuen Wasserbehälter zu finanzieren. Hans Georg Walter aus Schannenbach fertigte den Steintrog an.

Nach dem Ausbau der Krehbergstraße wurde der Brunnenplatz nach Plänen von Reiner Rößler durch den Bauhof der Gemeinde Lautertal gebaut. Der aus einem Granitblock gearbeitete Trog erhielt seinen Platz neben der neuen Milchbank. In dem Zusammenhang wurde auch der Löschteich saniert, wobei Schannenbacher Helfer viele Arbeitsstunden leisteten. Die Tafel findet man zwischen Granittrog und Milchbank an der Einfassung des Teichs. koe

