Neuer Pilgerweg durch den Odenwald

Ein gelber Beutel auf weißem Hintergrund prangt als Schild, Aufkleber oder Farbmarkierung gut sichtbar an Bäumen, Hauswänden und Straßenlaternen und weist Wanderern einen neuen, barrierefreien Pilgerweg durch den Odenwald.

Der Camino Incluso erstreckt sich auf mehreren Etappen über 84 Kilometer vom Auerbacher Fürstenlager über Beedenkirchen und Winterkasten bis nach Heidelberg. Noch vor den hessischen Sommerferien soll er offiziell eröffnet werden. Wer will, kann ihn jetzt schon ausprobieren.

Damit bewegt sich ein langwieriges Projekt auf seine Zielgerade zu. Seinen Anfang hat es an der SRH Stephan-Hawking-Schule in Neckargemünd genommen. 2014 probierten Schüler einer 8. Klasse bei einer Klassenfahrt das Pilgern aus und knüpften Kontakte zu Gemeinden und Pfarreien an der Strecke. Nun haben jüngere Schüler des sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung den Weg weiter erschlossen.

Noch ist nicht alles fertig. Geplant sind neben den Hinweisschildern auch Flyer und Informationstafeln.

Mehr dazu in der Samstag-Ausgabe des Bergsträßer Anzeigers.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 31.01.2020