Anzeige

Beedenkirchen.In einer konzertierten Aktion von Helfern aus Beedenkirchen, Reichenbach und Gadernheim gelang es, in Beedenkirchen eine Sitzgelegenheit für eine ganze Wandergruppe auf einer Bank zu schaffen. Zwei Baumstammhälften ersetzen jetzt eine verrottete Bank.

Mit vereinten Kräften mussten die Eichenhölzer immer wieder angehoben und gewendet werden, um sie auf die vorhandenen Sockel anzupassen und einschneiden zu können. Das Sitzmöbel steht an der Heinrichsruhe am Wanderweg L1 (Alemannenweg) am Stotz und bietet einen herrlichen Blick über die Odenwälder Landschaft.

Albrecht Kaffenberger vom Verschönerungsverein Reichenbach hatte nicht nur den Stamm, sondern auch dessen Halbierung in einer Sägerei organisiert sowie die elf Helfer zusammengetrommelt. Mit zwei Traktoren, Kettensägen, jeder Menge Hebeisen und Eisenklammern gelang das Gemeinschaftswerk, das im Mai offiziell eingeweiht werden soll. koe/Bild: koe