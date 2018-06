Anzeige

Angedacht ist auch wieder ein intensiverer Austausch mit anderen CDU Verbänden oder auch mit der Jungen Union Bensheim, um die Kommunikation zu fördern und Ideen für eine bürgernähere Arbeit zu sammeln. In Zukunft soll auch stärker der Kontakt zu den Mitgliedern der Ortsbeiräte gepflegt werden, damit Themen direkter angesprochen werden und der Austausch wieder mehr in den Vordergrund treten kann. Eine Gelegenheit bietet dazu der offene Stammtisch der CDU Lautertal, der am heutigen Donnerstag, 28. Juni, um 19 Uhr in der Traube in Reichenbach stattfindet. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 28.06.2018