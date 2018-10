Neuer Vorstand übernimmt das Ruder

Elmshausen.Der Förderverein des Kindergartens Elmshausen hat bei seiner Hauptversammlung am Dienstag einen neuen Vorstand gewählt. Die Gründungsvorsitzende Tatjana Müller gab ihr Amt nach nunmehr sechs Jahren an die bisherige Beisitzerin Stefanie Kirschbaum ab. Müller hatte seit der Gründung des Fördervereins im Jahr 2012 an der Vereinsspitze gestanden. Kirschbaums Bereitschaft, das Amt zu übernehmen,

...