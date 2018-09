Neuer Weg am Felsberg

Lautertal.Einen neuen Verbindungsweg will die Gemeinde zwischen dem Parkplatz an den Römersteinen und dem Eingangsbereich zum Felsenmeer schaffen. Mit einer nur leicht ansteigenden und möglichst ohne Treppenstufen versehenen Trasse soll es künftig auch älteren Menschen ermöglicht werden, bequem vom Busparkplatz in Beedenkirchen zum Felsenmeer-Informationszentrum (FIZ) zu laufen.

Bei einer

...