Neues Buch stellt Aussichtstürme im Odenwald vor

Der zertifizierte Wanderführer Markus Latka hat ein gut 200-seitiges Buch veröffentlicht, in dem er Aussichts- und Burgtürme im Odenwald vorstellt. „Der Odenwald aus hoher Warte“ lautet der Titel.

Leser aus dem Vorderen Odenwald dürften sich freuen, wenn sie das Titelbild sehen - es zeigt den Kaiserturm auf der Neunkircher Höhe. Daneben finden sich in dem Werk unter anderem der Ohlyturm in Reichenbach sowie die Burgruine und der Bismarckturm in Lindenfels, auch das Auerbacher Schloss und der Melibokusturm sind darin erfasst. Bauwerke aus dem Mittelalter sind ebenso dabei wie Konstruktionen aus jüngerer Zeit.

Zu allen Türmen gibt es Beschreibungen und Informationen zur Baugeschichte und zur Aussicht, Anfahrtsbeschreibungen mit Pkw und Öffentlichen Verkehrsmitteln, Verweise auf Wanderkarten sowie Angaben zu Öffnungszeiten, Zugänglichkeit und Einkehrmöglichkeiten, dazu gibt es 40 GPS-Tracks zum Herunterladen.

Montag, 17.08.2020