Neujahrsempfang und Klausurtagung

Lautertal/Lindenfels.Zu gleich zwei Veranstaltungen lädt der DGB Bergstraße seine Mitglieder aus Lautertal und Lindenfels für Januar ein.

So ist am Freitag, 10. Januar, ab 19 Uhr, der Neujahrsempfang des DGB Bergstraße im Kurmainzer Amtshof in Heppenheim. Hauptredner ist der Vorsitzende des DGB-Bezirks Hessen-Thüringen, Michael Rudolph. Den Abend musikalisch begleiten wird der Liedermacher Frank Bock. Eingeladen sind außer den Mitgliedern auch die Vertreter der der Sozialverbände, politische Organisationen und sozial engagierte Vereine und Organisationen.

Am Samstag, 25. Januar, treffen sich die Gewerkschafter dann in der Zeit von 10 bis 16.30 Uhr zu einer Klausurtagung. Außer einem Rückblick auf 2019 und der Planung des Programms für das neue Jahr sollen Schwerpunkte sein die Themen Arbeit und Ökologie, die Verbindung und Vereinbarung von ökologischen und sozialen Fragen, sowie der sozialen Gestaltung des Klimaschutzes. Die Tagung ist voraussichtlich ebenfalls in Heppenheim. he

