Neuschnee gab es gleich nach der Ankunft

Anzeige

Reichenbach.Die Skiabteilung des TSV Reichenbach unternahm eine Skifreizeit im Montafon in Österreich. 34 Ski- und Snowboardfreunde waren beteiligt und waren am Ende der Reise hochzufrieden, wie der Verein berichtete.

Der Bus startete um 2.30 Uhr in Reichenbach und kam pünktlich durch die Nacht. Nach sechs Stunden Fahrt kam die Gruppe in Vandanz an. Nach dem Entladen wurden die Gepäckstücke gemeinschaftlich an die Talstation und dann mit einer Seilbahn bis zur Matschwitz-Station gebracht. Zwei Helfer unterstützten die Reichenbacher bei dem Gepäcktransport auf Ski an die Unterkunft. Vereinskollegin und Stammköchin Uschi war verhindert, hatte aber Dieter und Horst als perfekten Ersatz organisiert, so dass die Verpflegung nichts zu wünschen übrigließ. Bereits kurz nach der Ankunft wurden die Skifreunde mit Neuschnee belohnt. Die Unterkunft lag ideal nur wenige Meter von der Skipiste auf 1260 Metern Höhe mitten im Skigebiet Golm.

Kurse auf der Piste

Mit den drei Übungsleitern Silvan, Peter und Ralf wurde wiederholt kostenlos Ski-Unterricht angeboten, in Gruppen für Anfänger bis zu den Fortgeschrittenen. Die Abende standen unter dem Motto Geselligkeit bei Kartenspiel und Gaggeln.