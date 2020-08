Nibelungenstraße nach Unfall gesperrt

Reichenbach.Ein Verkehrsunfall in Reichenbach direkt gegenüber der Einfahrt in den Brandauer Klinger hatte am Freitagabend die Sperrung der Nibelungenstraße zwischen Knodener Straße und Auf der Steinaue zur Folge. Zunächst war die Feuerwehr zu einem Fahrzeugbrand gerufen worden. Vom nahe gelegenen Gerätehaus aus waren die Einsatzkräfte schnell am Ort. Eine Schwelbrand mit leichter Rauchentwicklung war schon durch Verkehrsteilnehmer gelöscht worden.

Bei dem Auffahrunfall wurde niemand verletzt. Die Feuerwehrleute übernahmen die Verkehrslenkung und die Absicherung der Unfallstelle sowie die Reinigung der Straße. Außer der Polizei war auch der Rettungswagen der Lautertaler DRK-Bereitschaft am Ort. koe/Bild: koe

