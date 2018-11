Noch ein Termin für „Mann trifft sich“

Reichenbach.Unter dem Titel „Gottvertrauen ist immer noch ein gutes Rüstzeug für die Wanderung“ steht der letzte Termin der Reihe „Mann trifft sich“ in diesem Jahr. Die Landeskirchliche Gemeinschaft lädt dazu für Mittwoch, 14. November, um 19.30 Uhr in ihr Gemeinschaftshaus in Reichenbach ein.

Der Spruch stammt vom früheren Bundespräsidenten Roman Herzog. „Im Laufe des Lebens gibt es Enttäuschungen, Krankheit und Verzweiflung. Wie ist das mit dem Gottvertrauen? Wo passt Gott in diese Lage? Ist hier der Weg einer dauerhaften Hilfe, eine zweite Chance?

Referent ist Joachim Kleemann, Jahrgang 1942 und Missionar im Ruhestand. Nach seiner Ausbildung am Theologischen Seminar der Liebenzeller Mission entsandte ihn diese 1970 nach Japan. Mit seiner Frau Marianne war er dort fast 18 Jahre tätig. Das Ehepaar Kleemann hat drei erwachsene Kinder. Ende Mai 2006 kamen beide aus Japan zurück und leben jetzt im Ruhestand in Calw. Über die Zeit in Japan schreibt Kleemann: „Egal welcher Religion, Hautfarbe oder gesellschaftlicher Stellung ein Mensch angehört, ohne Jesus Christus fehlt ihm der Sinn des Lebens. Bei vielen Japanern durfte ich deutlich sehen, welche positiven Veränderungen Christus bewirkt. Das gibt mir auch in Deutschland die Freude, den Menschen zu sagen, dass Christus die Hoffnung ist.“ red

