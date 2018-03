Anzeige

Elmshausen.Nachdem jetzt die Normaluhr auf dem Moëlanplatz in Lindenfels wieder tickt, wäre es schön, wenn auch der seit Jahren nicht mehr funktionstüchtige Zeitanzeiger an der ehemaligen Pappenfabrik Tempel in Elmshausen zu neuem Leben erweckt würde. Für Generationen war er eine feste Einrichtung auf dem Weg nach Hause. Spätheimkehrer konnten so noch kurz vor der Haustür mitbekommen, wie spät es wieder geworden war. Ferner war die Uhr nach Mitternacht im sonst dunklen Lautertal der einzige beleuchtete Orientierungspunkt. koe/Bild: koe