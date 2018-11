Noch eine Radhaube

Reichenbach.Bereits im vergangenen Jahr hatten Petra Baumbach und Irene Gorka vom Spinnkreis des Verschönerungsvereins Reichenbach ihre aufwendig geklöppelten Radhauben aus Golddraht der Öffentlichkeit präsentiert. Jetzt hat Petra Baumbach ihre damals gezeigten Motive „Frühling“, „Sommer“ und „Herbst“ mit dem „Winter“ in Silber und Gold vervollständigt.

Die vier Radhauben sind zurzeit im Schaufenster des Friseursalons Mink in Reichenbach zu sehen. In Anlehnung an historische Modelle hat Petra Baumbach die Radhauben selbst entworfen und aus Nickel-Gold, Nickel-Silber, Gespinst, Plätt (platt gewalzten, geplättetem Draht aus Gold, Silber oder einem anderen Metall), Frisée (ein Faden, bei dem die Seele aus Kunstfaser oder Baumwolle besteht, die mit Metall umwickelt wurden) und Draht geklöppelt.

Die Radhauben werden zu Trachten im südlichen Schwarzwald, am Bodensee und in der südlichen Schweiz getragen. koe

