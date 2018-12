Notfalldosen als Weihnachtsgeschenk

Reichenbach.Zu einer Informationsveranstaltung hatte der Sozialverband VdK Reichenbach-Lautern seine Mitglieder eingeladen. Rund 50 Gäste begrüßten Vorsitzender Karl Schneider und sein Team an der festlich geschmückten Kaffeetafel.

Schneider begrüßte die Runde mit einem adventlichen Gedicht, bevor er eine kurze Bilanz des Jahres zog. „Ein- und Austritte hielten sich im letzten Jahr in etwa die Waage. Zurzeit haben wir 166 Mitglieder.“

Pfarrer Reinald Engelbrecht dankte der Organisation für ihre Arbeit. „Der VdK hat auch im letzten Jahr wieder viel Gutes für die Menschen bewirkt. Es gibt weiterhin viel zu tun, damit es auch der nächsten Generation einmal genauso gut geht, wie der jetzigen.“ Gute Berater seien deshalb gefragt, und es gelte „dran zu bleiben“ an den Themen der Menschen am Ort. Es drohe ansonsten Altersarmut, mahnte Engelbrecht.

Schüler sangen Adventslieder

Passend zu den Weihnachtswünschen des Pfarrers trugen unter der Anleitung von Liane Knappe Kinder der zweiten Klassen der Felsenmeerschule unter anderem die Lieder „Kinder tragen Licht ins Dunkel“ und Merry Christmas vor.

Dann gab es Geschenke: eine so genannte Notfalldose. Zur Erläuterung, was es mit der handlichen Dose auf sich hat, hatte der VdK Timo Bunscheit vom DRK-Kreisverband Bergstraße eingeladen. „Die Dose gibt es in unterschiedlichen Farben, erfüllt aber immer den gleichen Zweck: Rettungskräften im Notfall bei Einsätzen im häuslichen Bereich schnelle Informationen über eine ihnen meist vollkommen unbekannte Person zu verschaffen“, erläuterte Bunscheit. In der Dose soll ein Notfall-Infoblatt Platz finden, das nicht nur Auskunft über die Personalien seines Besitzers, sondern zum Beispiel auch über Vorerkrankungen, Medikamenteneinnahmen oder Kontaktdaten von Angehörigen geben könne. „Das Info-Blatt ist im Prinzip selbsterklärend.“

Die SOS-Dose soll mit dem entsprechenden Inhalt im Kühlschrank untergebracht werden. Im Kühlschrank deshalb, weil es den in jedem Haushalt gibt. Damit Rettungskräfte von der Existenz der Dose erfahren, liegen ihr zwei Aufkleber bei. Davon soll einer gut sichtbar in Augenhöhe auf der Außentür des Kühlschranks und der zweite an der Innenseite der Eingangstür angebracht werden. Wer noch Dosen benötigt, kann diese im Rathaus der Gemeinde Lautertal und bei der DRK-Ortsvereinigung kaufen, schloss Bunscheit seinen Vortrag.

Bürgermeister Andreas Heun hatte vorgesorgt und weitere SOS-Dosen mitgebracht. Er bedankte sich für das Verständnis in schwierigen finanziellen Zeiten für die Gemeinde Lautertal. Hier sei man aber auf einem guten Weg in eine bessere finanzielle Zukunft.

Zudem wies er auf ein neues altes Angebot zur Prävention im häuslichen Bereich hin: die Wiederbelebung der Gemeindeschwester. Die Psychosoziale Fachkraft auf dem Land, kurz PauLa genannt, hat ihr Büro vor kurzem im Rathaus in Rimbach bezogen. Sie ist auch für Lautertal zuständig und hat die Aufgabe, Menschen zu unterstützen, die zuhause leben und nicht pflegebedürftig sind.

PauLA soll Informationen, Beratung und „niedrigschwellige Unterstützung“ geben und als „Kümmerin“ fungieren, wie Heun erläuterte. Die Fachkraft werde sich sicher in absehbarer Zeit beim VdK vorstellen können.

Nach dem sehr trockenen Sommer, der den Klimawandel sichtbar gemacht habe, sei er froh über die jüngsten Regentage, sagte der Bürgermeister weiter. „Lassen Sie sich das Weihnachtsfest auch ohne entsprechende Temperaturen nicht vermiesen“, wünschte er ein frohes Fest und Frieden in der Welt. Dies wünschte auch Karl Schneider. „Es geht nichts über miteinander Reden.“

Dazu hatten die Gäste anschließend bei Kaffee und Kuchen ausreichend Gelegenheit.

