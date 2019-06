Nur der Popchor ist noch übrig

Lautern.Im Gasthaus Rascher in Lautern wurde 1894 der Männergesangverein Sängerlust gegründet. Das ist nun 125 Jahre her, was an diesem Wochenende gefeiert werden soll.

Als im März 1894 der Gesangverein gegründet wurde, erhielt er schon den Namen Sängerlust. Heinrich Schwinn wurde zum Vorsitzenden gewählt; Jakob Hartmann wurde als erster Chorleiter gewonnen. Im Gasthaus von Johannes Rascher,

...