Nur falten und knicken erlaubt

Reichenbach.Was alles aus buntem Papier ohne Schere und Klebstoff erschaffen werden kann, will Uschi Rettig an zwei Nachmittagen im Felsenmeer-Informationszentrum in Reichenbach vermitteln. Während der Herbstferien können Erwachsene und Kinder ab acht Jahren Herbstdekorationen basteln.

Unter dem Motto „Allerlei Herbst-Faltungen“ werden am 6. und 13. Oktober (Samstag) in der Zeit von 14.30 bis 16 Uhr sowie am 7. und 14. Oktober (Sonntag) zwischen 11 und 12.30 Uhr bunte Blätter und Vögel durch das Falten und Knicken von Papierbögen gestaltet. Material wird gegen einen Kostenbeitrag zur Verfügung gestellt. koe

