Nur wenige Niederschläge

Lautertal.Bescheidene 35,80 Millimeter Niederschläge auf einen Quadratmeter fielen im Monat Juli an der Meßstelle in Reichenbach. Wie Proplanta, ein Dienstleister für die Landwirtschaft mitteilt, erhöhte sich damit die Gesamtmenge in diesem Jahr auf 397,50 Millimeter. Somit waren nur im Extremsommer 2018 die Niederschläge im Tal mit 346,60 Millimeter noch geringer. Im Juli 2019 betrugen sie 442,80 Millimeter.

Niederschlagsärmster Monat in diesem Jahr bleibt weiterhin der April mit 12,20 Millimeter. Er übertraf sogar noch den geringen Regen im Extremjahr 2018, in dem als geringste Niederschlagsmenge 14,60 Millimeter im Oktober gemessen wurden. Die wenigen Niederschläge fielen auch im Juli an nur wenigen Tagen, letztmals am 25. mit 5,9 Millimetern. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 03.08.2020