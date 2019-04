Odenwälder Lieder kündigen die Ostertage an

Buchener Straße

Vielzahl neuer Wohnungen entsteht nahe dem Caritas

Bad Mergentheim wächst und der Bedarf an Heimstätten ist groß. Neue Wohnungen entstehen derzeit in der Buchener Straße. Weitere sind dort bereits in Planung. Bad Mergentheim. Das Gelände gehörte einst der Bundeswehr und es ...