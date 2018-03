Anzeige

Reichenbach.Außer dem TSV Reichenbach, der in diesem Jahr sein 125-jähriges Bestehen feiern kann, kann mit dem Odenwälder Motorsport-Club Reichenbach ein weiterer Reichenbacher Verein auf eine lange Vereinsgeschichte zurückblicken. Der rührige Motosportclub wurde am 20. Juni 1948 im inzwischen abgerissenen Gasthaus Zur Riesensäule – bei „Vetters“ – gegründet. Der Club beging „runde“ Geburtstage zum 25-jährigen, 40-jährigen und 50-jährigen Bestehen. Die Motorsportfreunde, die jedes Jahr auch den Kerwezug in Reichenbach mit tollen Beträgen bereichern, werden sicher auch ihren 70. Geburtstag zu einer entsprechenden Präsentation nutzen. Unsere Aufnahme entstand 1973 beim Festzug zum 25-jährigen Bestehen des Vereins, bei dem der inzwischen verstorbene Jürgen Jährling zur Freude der zahlreichen Zuschauer mit seinem achtfach bereiften Opel Kapitän einen Zweikampf mit einem VW-Käfer inszenierte. koe/Bild: koe