Odenwälder Rock für einen guten Zweck

Reichenbach.Ein traumhaftes Spendenergebnis kam beim Benefizkonzert der Band Never2Late beim Sommerfest der Gaststätte am Felsenmeer zusammen, das die Band selbst auf 1600 Euro aufstockte. Es waren sogar Leute gekommen, die nur ihre Spende ablieferten, weil sie ansonsten andere Verpflichtungen hatten.

Der Erlös kommt Jens Degenhardt zugute, dem damit einen Teil einer notwendigen Therapie finanziert werden kann. Bei seiner Geburt erlitt er schwere Hirnblutungen. Degenhardt, dessen verstorbener Vater einst Never2Late gegründet und Gitarre gespielt hatte, ist begeisterter Fan der Gruppe, er war deshalb beim Open-Air-Konzert dabei.

Never2Late eröffnet Spendenkonto Nachdem zahlreiche Fans der Odenwälder Band Never2Late nicht zu dem Benefizkonzert an der Reichenbacher Gaststätte „Am Felsenmeer“ hatten kommen können, aber die Spendensumme für Jens Degenhardt erhöhen wollen, hat dem Keyboarder Dieter Petruch zufolge die Musikgruppe jetzt ein Spendenkonto eröffnet. So kann jeder, der die weiteren Therapien für Jens Degenhardt finanziell unterstützen möchte, bei der Sparkasse Bensheim unter der IBAN: DE27509500680002294676 (BIC: HELADEF1BEN) mit dem Verwendungszweck „Spende Jens“ einen Betrag einzahlen. Die Band und die Familie Degenhardt freuen sich über jede Unterstützung. koe

Besuch aus Kolmbach

In Zelten und an Biergarnituren saßen zahlreiche Gäste, die sich von dem Old-Time-Rock’n’Roll der Band mitreisen ließen. Unter ihnen waren auch einige Bewohner Wohnstätte Buchenhof in Kolmbach.