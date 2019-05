Ohne Europa kein Infozentrum am Felsenmeer

Lautertal.EFRE, ESF, ELER und EGFL. Abkürzungen, die kaum ein Mensch kennt. Das E am Anfang steht immer für Europa. Hinter den restlichen Lettern verbergen sich milliardenschwere Förderprogramme, die viel Geld in Städte und Gemeinden pumpen. Auch in Hessen, auch an der Bergstraße. Vor allem die kleinen Kommunen im ländlichen Raum, die keine dicken Haushalte haben, profitieren von den Geldspritzen aus

...