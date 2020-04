Ordnungspolizei kontrolliert auch am Osterwochenende

Reichenbach.Auch an diesem Wochenende wird das Ordnungsamt der Gemeinde Lautertal unterwegs sein, um Verstöße gegen das Kontaktverbot im Rahmen der Corona-Vorsorge zu ahnden. Bürgermeister Andreas Heun zeigte sich zufrieden mit der Situation am vergangenen Wochenende. Obwohl rund um den Palmsonntag bestes Wanderwetter herrschte, habe sich der Betrieb am Felsenmeer in Grenzen gehalten.

Während es generell erlaubt ist, sich im Freien aufzuhalten und auch zu wandern, sind Treffen von mehr als zwei Personen, die nicht zum eigenen Haushalt gehören, weiterhin untersagt.

Am Felsenmeer ist normalerweise im Frühjahr sehr viel los, so dass das Abstandsgebot nicht einzuhalten wäre. Die Gemeinde hatte daher Mitte März entschieden, die Parkplätze an dem Naturdenkmal und das Areal rund um das Informationszentrum in Reichenbach abzusperren. Der Aufenthalt dort ist untersagt. tm/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 11.04.2020