Orff-Geschichte in Mundart

Reichenbach/Winterkasten.Das Weihnachtskonzert in der Reihe „Wer will, kann kommen“ ist in diesem Jahr in der evangelischen Kirche in Reichenbach. Die alte Gärtnerei an der Friedhofstraße ist für die Menge der Mitwirkenden und alle benötigten Instrumente zu klein.

Zusammen mit dem Lautertaler Musikkreis unter der Leitung von Arnold Schäfer wird am Samstag, 15. Dezember, ab 17 Uhr die Weihnachtsgeschichte von Carl Orff mit Musik von Gunhild Keetman aufgeführt.

Christine Hechler ist bei den Mundartfreunden Südhessens engagiert und hat während ihrer Zeit als Leiterin des evangelischen Kindergartens in Lautern mit den Kindern bei Tonaufnahmen für zwei Mundart-CDs mitgewirkt. Sie hat die Geschichte aus der alpenländischen Originalfassung in Odenwälder Mundart transferiert und konnte Kinder aus Reichenbach und Umgebung zum Mitmachen begeistern.

Das Weihnachtsspiel wird außerdem am Sonntag, 16. Dezember, um 10 Uhr in der evangelischen Waldhufenkirche Winterkasten aufgeführt. Der Eintritt ist frei, über Spenden freuen sich die Musikanten und Schauspieler. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 13.12.2018