Reichenbach.Sowohl am Ortseingang von Elmshausen als auch am Ortseingang von Reichenbach bekommen Besucher des Felsenmeers im Bedarfsfall Hinweise auf eine Überfüllung des Parkplatzes am Informationszentrum. Damit die Benutzer der Parkmöglichkeiten an der Lautertalhalle in Elmshausen und dem Aldi-Markt in Reichenbach wissen, wie sie zum Felsenmeer gelangen, wurden Orientierungshilfen entlang des Fußwegs zu dem Naturdenkmal angebracht. koe/Bild: koe

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 08.10.2020