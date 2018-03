Anzeige

Reichenbach.Seit fast 20 Jahren dient der hölzerne Wegweiser an der Kreuzstraße am Verbindungsweg zwischen Hohenstein und Elmshausen der Orientierung – nicht nur für Sonntagsspaziergänger, sondern auch für Fernwanderer auf dem 7000 Kilometer langen Europäischen Fernwanderweg E1 vom Nordkap bis Sizilien (Markierung: weißes Andreaskreuz). Den E1 kreuzt in Reichenbachs Ortsmitte der E8, der von Irland bis zum Beskidenpass an der polnisch-ukrainischen Grenze führt. Eifrige Helfer haben mit Schrauben und Farbe den Richtungsweiser wieder aufgemöbelt. Da Holz nicht ewig hält, muss in absehbarer Zeit über eine Neugestaltung nachgedacht werden. koe/Bild: koe