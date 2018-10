Origami-Workshop klappte beim zweiten Anlauf

Reichenbach.Nachdem das erste Wochenend-Angebot eines Workshops in der Falttechnik Origami mit Uschi Rettig (links) wetterbedingt keine Interessenten gefunden hatte, war die zweite Auflage des Termins im Felsenmeer-Informations-Zentrum (FIZ) in Reichenbach besser besucht. Den Teilnehmern bereitete das Herstellen von Objekten nur durch Falten von Papier, ohne Schere oder Klebstoff so viel Freude, dass sie auch nach Ende der Kurszeit nicht damit aufhören wollten.

Der nächste Termin im FIZ ist eine Fackelwanderung im herbstichen Felsenmeer am Freitag, 2. November, in der Zeit von 17 bis 20 Uhr. koe/Bild: koe

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 17.10.2018