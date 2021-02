Ortsbeiräte beraten über den Haushalt

Lautertal.Die Ortsbeiräte in Lautertal beraten in den kommenden Tagen den Haushalts-Entwurf der Gemeinde für das Jahr 2021. Der Ortsbeirat Schannenbach tagt am Dienstag, 23. Februar, ab 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus. Der Ortsbeirat Reichenbach kommt dann am Mittwoch, 24. Februar, um 17 Uhr in der Lautertalhalle in Elmshausen zusammen.

Jugendrat trifft sich am Mittwoch

Der Jugendrat berät den Haushaltsplan-Entwurf ebenfalls am Mittwoch, und zwar ab 18.30 Uhr in der Heidenberghalle in Gadernheim. Hier stehen außerdem noch einige Projekte des Gremiums zusätzlich zur Beratung an.

Der Etat soll dann am Donnerstag, 25. Februar, von der Gemeindevertretung verabschiedet werden. Deren Sitzung ist in der Lautertalhalle und beginnt um 19 Uhr. red

