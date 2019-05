Ortsbeiräte wollen unabhängig voneinander bleiben

Gadernheim.Nicht erfreut sind die Ortsbeiräte von Gadernheim und Raidelbach, dass im Ältestenrat der Gemeinde Lautertal darüber nachgedacht wurde, ob beide Gremien nicht zusammengelegt werden sollen. Dies wurde bei der jüngsten Sitzung des Gadernheimer Ortsbeirats deutlich. Horst Pfeifer von Raidelbach hätte sich dazu gewünscht, dass die Ortvorsteher zu einem Gespräch eingeladen worden wären. „Warum sind wir von den Überlegungen nicht gefragt worden?“, wollte er wissen. Der Raidelbacher Ortsbeirat „arbeitet ruhig und sachlich seine Themen ab und die Kosten, die dabei entstehen liegen im niedrigen dreistelligen Bereich“.

Auch Ernst Neuschild bestätigte, dass auch aus der Historie ersichtlich ist, dass es schon immer zwei Ortsbeiräte in den Ortschaften gab. Jeder Ortsbeirat habe viel für das Gemeinwohl getan und er zeige „wenig Verständnis für die Diskussion“.

Verwirrung um Straßennamen

Die Schlammentwässerungsanlage in der Gemarkung Gadernheim auf dem Grundstück „Birkenwiesen“ wird derzeit abgebaut. Wie Ortsvorsteher Peter Bünau in der Ortsbeiratssitzung informierte, hat das Bauamt eine Einstellung der Arbeiten verfügt. Wie Bünau ausführte, hat der Unternehmer ohne jegliche Genehmigung mit dem Aufbau und den Arbeiten begonnen. Bürger wurden auf die Aktivitäten aufmerksam, dafür dankte ihnen Bürgermeister Andreas Heun. „Wir haben eine Verantwortung gegenüber den Bürger und auch Unternehmern“, so Heun, der vermutet, dass das Unternehmen, die rechtliche Lage nicht richtig eingeschätzt hatte.

Zum Abschluss der Sitzung gab es noch einen kleineren Meinungsaustausch. Der Gemeinde liegt ein Antrag vor, wonach Ordnung in die Bezeichnung zweier Straßen im Lautertal geschaffen werden soll.

Eine Straße befindet sich in Gadernheim. Es gibt unterschiedlich Bezeichnungen in Flurkarten und in den von der Stadt ausgestellten Personalausweisen. Heißt es nun richtig „Neunkirchner Straße“ oder „Neunkircher Straße“? Die Frage muss nach Meinung von Wolfgang Hechler geklärt werden. Auch für den Fall, dass Menschen mit einem Navigationsgerät die Straße suchen. Über die Vorlage muss aber im Gemeindevorstand noch beraten werden.

In Gadernheim wird in den nächsten Wochen gefeiert. Am 18. Mai feiert der Kindergarten sein fünfzigjähriges Bestehen und über Pfingsten feiert der TSV-Gadernheim sein 125-jähriges Bestehen.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 11.05.2019