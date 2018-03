Ortsbeirat will wegen Finanzkrise rechtliche Schritte prüfen

Anzeige

Elmshausen.Der Ortsbeirat Elmshausen lädt zu einer Ortsbegehung auf der Baustelle der B 47 ein. Die Bauabschnitte 3 und 4 – also die bisher sanierten Strecken zwischen Rathaus und Grundschule – ein. Zudem werde ein kritischer Blick auf die finanzielle Situation Lautertals geworfen, kündigte Ortsvorsteherin Sabine Fischer an.

Das Gremium trifft sich am Donnerstag, 1. März, um 17.30 Uhr auf dem Radlettplatz. Während der Ortsbegehung soll auf eventuelle Mängel an der Bundesstraße hingewiesen werden. „Diese Mängel werden in einer Liste dokumentiert und an die Verwaltung mit der Bitte um Abarbeitung weitergeleitet“, so Fischer.

Nach Rücksprache mit Hessen Mobil sei bislang ein wesentlicher Teil der Mängel im Bauabschnitt 3 zwischen Grundschule und Sackgasse beseitigt. Die Bauabschnitte 1 – Ortseingang von Wilmshausen bis zur Walkmühle – und 4 – Sackgasse bis Rathaus – bedürften noch einer Überarbeitung.