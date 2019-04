Osterbasteln bei den Löschzwergen

Gadernheim.Die Gadernheimer Löschzwerge, die Kinderfeuerwehr des Dorfes, trafen sich zu einer Gruppenstunde, bei der Osterbasteln auf dem Programm stand. Die Kinder bastelten aus Pappe, Eierbecher in Form von Osterhasen, Küken und einer Wiese. Das nächste Treffen ist am 4. und 5. Mai (Samstag und Sonntag) beim Frühlingsfest der Gadernheimer Feuerwehr. Die nächste Gruppenstunde ist dann am Mittwoch, 8. Mai. red/Bild: Feuerwehr

