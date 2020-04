Osterbilder für Senioren

Lautertal.Alle Kinder aus Lautertal sind dazu aufgerufen, den Bewohnern im Seniorenheim Haus Elisabeth in Gadernheim Osterbilder zu malen. Die evangelischen Kirchengemeinden haben dazu eine gemeinsame Aktion gestartet.

Bilder können bis Karsamstag, 11. April, in eine blaue Tonne am evangelischen Gemeindehaus Reichenbach vor der Eingangstür gelegt werden. Auf den Bildern sollten der Vorname des Malers, sein Alter und unter Umständen auch ein Gruß an die Senioren vermerkt sein. Ziel ist es, dass genügend Bilder zusammenkommen, um jedem Bewohner im Haus Elisabeth am Ostersonntag mit dem Frühstück ein Bild zu überreichen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 04.04.2020