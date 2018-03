Osterfeuer, Abendmahle und Taufen

Anzeige

„Ein Gottesdienst, in dem Licht und Dunkel, Text, Musik und Stille sich begegnen. Die Kirche wird durch Kerzen und die aufgehende Sonne nach und nach hell. Die neue Osterkerze wird hereingetragen mit dem dreimaligen Osterruf“, kündigt die Gemeinde an. Der Posaunenchor wirkt am Programm mit.

Eiersuche auf dem Kirchberg

Im Anschluss gibt es ein Osterfrühstück im Gemeindehaus. Ab 10.30 Uhr ist am Ostersonntag Familiengottesdienst. Im Anschluss daran dürfen die Kinder auf dem Kirchberg auf Eiersuche gehen.

Lindenfels: Die evangelische Gemeinde feierte heute ab 19 Uhr einen Gottesdienst mit Abendmahl mit Pfarrerin Jutta Grimm-Helbig. Morgen ist ab 10 Uhr ein Abendmahls-Gottesdienst, den ebenfalls Pfarrerin Jutta Grimm-Helbig leiten wird. Am Ostersonntag wird ab 6 Uhr das Osterfeuer am Löwenbrunnen brennen. Ab 10 Uhr feiert Jutta Grimm-Helbig in der Kirche einen Gottesdienst mit Abendmahl. Am Ostermontag ist ab 10 Uhr Gottesdienst mit Prädikant Johannes Winkler.

In der katholischen Gemeinde St. Petrus und Paulus wird morgen ab 10 Uhr der Kreuzweg für Kinder gefeiert. Eingeladen sind alle Kinder aus der Pfarrgruppe ins katholische Pfarrheim an der Burgstraße. Jedes Kind wird gebeten, eine Blume für die Kreuzverehrung mitzubringen. Die Karfreitagsliturgie wird morgen ab 15 Uhr in der Pfarrkirche gefeiert. Zudem sind die Lindenfelser Katholiken zum zentralen „Kreuzweg auf den Straßen“ eingeladen, der in diesem Jahr in Rimbach ist. Beginn ist um 17.30 Uhr.

Zur Feier der Osternacht wird für Samstag um 21 Uhr in die Lindenfelser Kirche eingeladen. Am Ostersonntag ist ab 11 Uhr Hochamt und ab 18 Uhr eine Ostervesper, bei der zentral für die Pfarrgruppe in der Lindenfelser Kirche der sakramentale Segen gespendet werden wird. Ein weiteres Hochamt am Ostermontag beginnt um 11 Uhr.

Taufen in Reichenbach

Reichenbach: Die evangelische Gemeinde lädt für heute um 19.30 zu einem Gottesdienst im Gemeindehaus ein mit Feier-Abendmahl. Pfarrer Jan Scheunemann hält die Predigt. Morgen ist ab 11 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl. Der Kirchenchor und der Posaunenchor gestalten die Feier mit Pfarrer Reinald Engelbrecht gemeinsam.

Am Ostersonntag beginnt um 6 Uhr die Feier der Osternacht mit Pfarrer Jan Scheunemann. Es sind Taufen und Tauferinnerungen vorgesehen. Anschließend wird zum Frühstück im Gemeindehaus eingeladen. Dort beginnt um 8 Uhr noch eine Gemeindeversammlung.

Am Ostermontag ist ab 10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl für alle Lautertaler Gemeinden. Die Leitung hat Pfarrer Reinald Engelbrecht. Um 11 Uhr beginnt ein Kindergottesdienst-Osterfest im Gemeindehaus mit Heide Dahl.

Bei der Landeskirchlichen Gemeinschaft Lautertal beginnt morgen um 18 Uhr der Karfreitagsgottesdienst im Gemeinschaftshaus an der Friedhofstraße. Dort ist an Ostermontag ab 18 Uhr ebenfalls Gottesdienst mit anschließendem gemeinsamem Abendessen.

Die katholische Pfarrgemeinde St. Andreas feiert an Ostersonntag ab 9.30 Uhr ein Osterhochamt mit Pater Simon. An Ostermontag ist ab 9.30 Uhr eine Eucharistiefeier mit Pfarrer Thomas Catta.

Schlierbach: Die evangelische Gemeinde feiert heute ab 19 Uhr einen Gottesdienst mit Abendmahl mit Pfarrer Martin Polivka. Morgen ist ab 9.30 Uhr ein weiterer Gottesdienst mit Abendmahl mit Pfarrer Polivka. Der Posaunenchor nimmt teil. Am Ostersonntag feiert Pfarrer Martin Polivka mit seiner Gemeinde ab 9.30 Uhr einen Gottesdienst unter Mitwirkung des Kirchenchors. Am Ostermontag ist ab 9.30 Uhr ein weiterer Gottesdienst mit Pfarrer Polivka.

Liederkranz singt

Winterkasten: Morgen singt im Gottesdienst ab 10 Uhr in der Waldhufenkirche der Männergesangverein Liederkranz Winterkasten zu Ehren eines verstorbenen Chormitglieds. Pfarrer Sebastian Hesselmann predigt über das sogenannte Westfälische Abendmahl.

Zu einem gemeinsamen Feiern des Ostertages in Winterkasten laden die evangelische Kirchengemeinde und das Gasthaus Raupenstein ein. Beginn am Ostersonntag ist um 7 Uhr mit dem Osternachtsgottesdienst in der noch dunklen Waldhufenkirche. Es ist ein besonderes Erlebnis, das Lichts des Tages heraufziehen zu sehen, während die Kerzen entzündet werden und dazu die uralten Texte der Osterliturgie erklingen.

Anschließend gibt es im Gasthaus Raupenstein für die Gottesdienst-Besucher ein Osterfrühstück. Teilnehmer werden gebeten, sich unter Tel.: 06255 / 542 anzumelden. Es ist aber auch möglich, spontan zum Frühstück dazuzukommen. Ab 10 Uhr ist im Eleonoren-Saal der Eleonoren-Klink ein festlicher Ostergottesdienst mit dem Kirchenchor Winterkasten unter seiner Dirigentin Gabriele Thielitz. red

