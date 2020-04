Reichenbach.Fast 40 Osterhasen aus Legosteinen entstanden im Rahmen eines Bauwettbewerbs der evangelischen Kirchengemeinden in Lautertal. Wer die Internet-Seite des Kirchspiels besucht, kann sich von der großen Kreativität überzeugen, mit der die Kinder die Hasen mit den bunten Bausteinen konstruiert haben.

Manche Kinder bauten mehrere Hasen, aber noch häufiger waren Werke, die von Geschwistern oder Eltern und Kindern gemeinsam hergestellt wurden. Wer sich die lustigen Hasen anschaut, der kann sehen, wie viel Spaß die Herstellung gemacht hat.

Deshalb soll jeder Teilnehmer eine Belohnung bekommen. Diese kann am Donnerstag, 23. April und am Samstag, 25. April, jeweils zwischen 10 und 12 Uhr sowie zwischen 16 und 18 Uhr an der evangelischen Kirche in Reichenbach abgeholt werden. Der Hauptgewinn geht an die Freunde Louis und Jan.

Der Konstruktionsplan für das Siegermodell stammt von Louis, die Umsetzung wurde von jedem einzeln vorgenommen. So entstanden zwei Hasen, die wie Geschwister aussehen. Sie sind äußerst komplex und beweglich gebaut. Als Preis bekommen die beiden Viertklässler einen Legokasten. red

17.04.2020