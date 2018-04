Anzeige

Lautertal,.Es war kalt und regnerisch, als der Osterhase die Kinder in den Kindergärten Lautern, Beedenkirchen, Reichenbach und Elmshausen beschenkte. Daher fand die Suche nach den Osterkörbchen in den Häusern statt. Wie in jedem Jahr wurden die Kinder von der CDU Lautertal mit Hefehäschen und Ostereier beschenkt. Die Kinder freuten sich und sangen auch ein Lied. red/Bild: CDU