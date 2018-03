Anzeige

Beedenkirchen.„Nein, ich bin kein Schreiner“, antwortete Rainer Höss lächelnd auf die Frage, ob er beruflich mit der Bearbeitung von Holz zu tun hat. Der Beedenkircher hat Spaß an Sägearbeiten und unterstützt auch immer die Jugendfeuerwehr bei den Bastelarbeiten für den Basar zum Wellfleischessen der Feuerwehr im November.

Jetzt hatte Rainer Höss die Idee, den Dorfmittelpunkt an der Linde in Beedenkirchen für die Osterzeit zu verschönern. Und so setzte er sich in seine Werkstatt und fertigte sieben Holzhasen und vier Ostereier und versah sie mit stabilen Metallfüßen. Aber nicht nur Höss wollte den Ort verschönern, auch Sonja Gärtner hatte diese Idee und fertigte drei hölzerne Blumengestecke für den Lindenplatz an.

Ortsbeirat und Mitglieder der „Bürger für Beedenkirchen“ stellten die neuen Osterdekorationen auf. „Hoffentlich werden andere Bürger von dieser tollen Idee inspiriert, auch etwas für ihren Heimatort zu tun“, sagte die Vorsitzende der „Bürger“, Edith Koch. Sie überreichte als Dankeschön Schoko-Osterhasen an die engagierten Beedenkircher. tn/Bild: Neu