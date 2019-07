OWK Gadernheim auf der Mossauer Höhe

Gadernheim.In unbekannte Gefilde wagten sich die Wanderer der Ortsgruppe Gadernheim im Odenwaldklub (OWK). Unter der Führung von Rolf und Margarete Gehbauer sowie Brunhilde und Reinhard Schmidtke traf man sich am Vormittag am Jarnacplatz in Gadernheim.

Von dort aus ging es mit Pkw zum Naturparkplatz Tränkfeldeiche. Hier wurden die Autos abgestellt und die Gruppe wanderte durch die wunderbare Natur entlang der Hohen Straße.

Auf der Mossauer Höhe wurde eine Pause eingelegt. Danach ging es abwärts durch den Weiler Rossbach und auf dem Wanderweg E1 zum Erbacher Stadtteil Elsbach, der zur Mittagsrast erreicht wurde. Danach wurde zurück zu den Fahrzeugen gewandert. Der Vorsitzende Werner Schmidt und Rechnerin Ursula Schmidt bedankten sich bei den Mitwanderern und der Wanderführung für die Tour in einem vom OWK Gadernheim bis dahin noch nicht erwanderten Gebiet. ak/Bild: ak

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 01.08.2019