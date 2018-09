OWK wanderte nach Breitenwiesen

Gadernheim.Zu einer Wanderung nach Breitenwiesen trafen sich die Mitglieder des Odenwaldklubs (OWK) Gadernheim. Die Führung hatten Gerhard und Lianne Fehr übernommen. Treffpunkt zum Abmarsch war der Jarnacplatz in Gadernheim.

Die Tour führte zunächst in Richtung Kolmbach und durch den Salztrog. In einem großen Bogen ging es weiter oberhalb von Glattbach auf die Straße nach Breitenwiesen. Bei der Steigung und hochsommerlichen Temperaturen kam jeder ins Schwitzen. Da kam die Mittagsrast in Breitenwiesen gerade recht. Nach ausgiebiger Stärkung wurde der Heimweg angetreten.

Der Vorsitzende Werner Schmidt bedankte sich bei allen Teilnehmern sowie der Wanderführung und gab den nächsten Termin bekannt: Am Freitag, 14. September, soll es eine Extratour zum Kaiserturm auf der Neunkircher Höhe geben. Näheres wird rechtzeitig bekannt gegeben. ak/Bild: ak

