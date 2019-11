OWK wanderte nach Winterkasten

Gadernheim.Zu einer Wanderung nach Winterkasten trafen sich die Mitglieder und Wanderfreunde des Gadernheimer Odenwaldklubs (OWK). Bei sehr schönem Herbstwetter ging es vom Jarnacplatz aus über die Turmstraße aufwärts und weiter über die Schleichhöhe nach Winterkasten.

An der Eleonoren-Klinik wurde die Gruppe erwartet. Im Café in der Klinik wurde bei Kaffee und Kuchen eine ausgiebige Rast eingelegt. Nach gut einer Stunde wurde der Heimweg angetreten, so dass die Wandergruppe bei Einbruch der Dunkelheit Gadernheim erreichte.

Die Führung der Tour hatten Margarete und Rolf Gehbauer übernommen.

Die letzte Tour für dieses Jahr ist am Samstag, 7. Dezember und führt zum Weihnachtsmarkt in Neunkirchen. Näheres wird im Schaukasten am Rathaus bekannt gegeben. ak/Bild: ak

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 13.11.2019