OWK wanderte rund um den Krehberg

Gadernheim.Zu einer Wanderung rund um den Krehberg trafen sich die Mitglieder des Odenwaldklubs (OWK) Gadernheim am Jarnacplatz. Der Vorsitzende Werner Schmidt freute sich über die zahlreichen Teilnehmer. Bei der Tour „rund um den Krehberg“ ging es zunächst mit den Pkw vom Jarnacplatz aus nach Oberschannenbach zum Parkplatz am Abgeschlagenen Stein.

An den Häusern in Oberschannenbach ging es bis zum Aussichtspunkt Mathildenruhe, wo eine Rast eingelegt wurde. Der Rundweg 4 führte abwärts nach Seidenbuch, wo die Gruppe einkehrte. Nach einer Stärkung ging es entlang des Seidenbuchwegs und vorbei am Seidenbacher Eck aufwärts Richtung Krehberg und zurück zum Parkplatz, wo die Fahrzeuge vor der Wanderung abgestellt wurden. Werner Schmidt bedankte sich bei den Wanderführern Ingrid Konecny und Elli Ziegenfuß für die Planung.

Nächster Termin der Wanderer ist die Hauptversammlung am Sonntag, 2. Februar, ab 15.30 Uhr im Gasthaus zur Linde in Gadernheim.

Die nächste Wanderung ist dann die Drei-Quellen-Tour am Sonntag, 9. Februar. Treffpunkt zum Abmarsch ist um 13 Uhr am Jarnacplatz in Gadernheim. Die Führung der Tour haben Werner und Ursula Schmidt. Gäste sind willkommen. ak/Bild: ak

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 23.01.2020