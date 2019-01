OWK wanderte rund um Gadernheim

Gadernheim.Zu einer Wanderung rund um Gadernheim trafen sich die Mitglieder des Odenwaldklubs (OWK). Bei traumhaftem Winterwetter ging es vom Jarnacplatz aus ins Unterdorf und die Wilhelm-Leuschner-Straße entlang in den Forst.

Durch den Wald wurde zu den Acht Linden nach Oberraidelbach gewandert. Der Weg führte dann weiter durch den Salztrog nach Kolmbach, von wo aus es auf dem Fuß- und Radweg entlang der B 47 zurück nach Gadernheim ging. Der Abschluss war in Gadernheim, wo man noch in gemütlicher Runde einige Zeit zusammenblieb.

Die Führung der Wanderung hatten Erna und Wilhelm Meyer übernommen. Der Vorsitzende Werner Schmidt bedankte sich bei den Wanderern für die Teilnahme und freute sich über die gute Beteiligung.

Die nächste Tour führt am Sonntag, 24. Februar, nach Schannenbach. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Jarnacplatz in Gadernheim. Gäste sind willkommen. ak/Bild: ak

