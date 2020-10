Pakete verschicken rund um die Uhr

Reichenbach.Die Deutsche Post hat heute eine Packstation in Reichenbach in Betrieb genommen. Die neue Station in der Nibelungenstraße 353 (am Aldi-Markt) steht Postkunden ab sofort zur Verfügung. Für die Gemeinde Lautertal ist dies die erste Packstation. „Wir sind froh, dass wir diesen Standort in attraktiver Lage für unsere Kunden realisieren konnten“, sagt Friedhelm Schlitt, Regionaler Politikbeauftragter der Deutschen Post DHL.

Netz soll ausgebaut werden

Derartige Packstationen stehen deutschlandweit für Versand und Abholung von DHL Sendungen zur Verfügung. Auch in Zukunft werde die Post das Netzwerk weiter ausbauen, und zwar sowohl für die Menschen in der Stadt als auch auf dem Land, betont der Politikbeauftragte: „Deshalb suchen wir gezielt nach Standorten an zentralen Punkten des öffentlichen Lebens, wie zum Beispiel an Bahnhöfen oder Supermärkten.“

Bundesweit nutzten mehr als zwölf Millionen registrierte Postkunden Packstationen. In Deutschland stehen Postkunden momentan 6000 Automaten mit rund 600 000 Fächern für den Paketversand- und empfang zur Verfügung. Bis zum kommenden Jahr will die Deutsche Post ihr Netz auf rund 7000 Packstationen in Deutschland ausbauen.

Auch über das Jahr 2021 hinaus plant der Postkonzern den Aufbau weiterer Packstationen, die das Filialnetz der Deutschen Post. „Mit dem Ausbau unserer Packstationen liegen wir direkt auf dem Kurs unserer Konzernstrategie 2025, für deren Umsetzung das anhaltende Wachstum des E-Commerce ein zentraler Treiber ist und bleibt“, fährt Schlitt fort.

Zum Annehmen braucht es die App

Die Post habe den Packstation-Service 2003 als erstes Unternehmen im deutschen Markt eingeführt. Besonders beliebt sei die Packstation dadurch, dass sie leicht zu bedienen und rund um die Uhr verfügbar sei. „Häufig können unsere Kunden ihren Paketempfang und -versand so bequem zum Beispiel mit dem Weg zur Arbeit oder dem Lebensmitteleinkauf verbinden“, erklärt Friedhelm Schlitt.

Eine Anmeldung für den Packstation-Service ist unter dhl.de/packstation möglich. Für den Sendungsempfang an der Packstation benötigen Neukunden die DHL-Paket-App. Für das Verschicken von Päckchen und Paketen an der Packstation ist keine vorherige Registrierung erforderlich.

Unter deutschepost.de/de/s/standorte.html können Postkunden im Internet nach Eingabe des eigenen Standortes die Adressen und Öffnungszeiten der umliegenden Filialen und Paketshops sowie die Standorte der Packstationen und Paketboxen abrufen. red

Info: Weitere Informationen zu DHL- Packstationen bietet die Webseite www.dhl.de/packstation.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 27.10.2020