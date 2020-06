Pandemie erschwert humanitäre Arbeit

Im Endarofta-Internat in Tansania leben und lernen 220 Schüler, unterstützt vom Förderverein Freunde der Endarofta in Beedenkirchen. Die Corona-Pandemie stellt das Projekt aber vor Herausforderungen: Es fehlt an Schutzmasken, Seife und Desinfektionsmitteln.

© Schellhaas