Papier-Sammelcontainer verschwinden aus Lautertal

Lautertal.Die Papiersammlung mittels stationären Containern gehört in Lautertal der Vergangenheit an. Nachdem in den vergangenen Tagen bereits der TSV Reichenbach und der TSV Gadernheim angekündigt hatten, dass die an den dortigen Sportplätzen abgestellten Container abgezogen werden, ziehen die restlichen Vereine – SSV Reichenbach und SG Lautern – nun nach.

Grund ist eine neue Geschäftspolitik des Abnehmers für das Altpapier. Die Firma lehnt es wegen stetig sinkender Erlöse ab, Container unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Grund ist unter anderem die große Menge an Kartonagen, die dort abgeliefert wurde. Kartonagen sind kaum noch verkäuflich, wohingegen normales Altpapier noch abgenommen wird.

Auch in Lautern und beim SSV Reichenbach sollen die Container daher in den nächsten Tagen abgefahren und nicht ersetzt werden. Alle Lautertaler Vereine halten aber an den Straßensammlungen von Papier fest. Die Zahl der Sammeltermine soll dazu noch angehoben werden – außer in Lautern, wo die Sportgemeinschaft bereits in der Vergangenheit alle sechs Wochen und damit öfter als die anderen Vereine unterwegs war. Der SSV Reichenbach, der schon bisher keine Papierabfuhren im Dorf angeboten hatte, zieht sich komplett aus der Sammlung zurück.

Bei den Sammlungen wollen die Vereine künftig stärker darauf achten, dass keine großen Mengen an Kartonagen enthalten sind. Diese müssen künftig über die Papiertonne des Zweckverbandes ZAKB entsorgt werden oder über den Handel, der seine eigenen Umverpackungen zurücknehmen muss. Kartons als Umverpackung von Papier bleiben aber zugelassen. pege/red/Bild: ak

